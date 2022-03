Fließ – In Fließ kam es am Montagnachmittag im Bereich Fließerau zu einem Flächenbrand. Die Ursache ist noch unklar. Das Feuer wurde von den Feuerwehren Landeck und Fließ mit zehn Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften gelöscht. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Menschen wurden nicht verletzt. (TT.com)