Oscar-Akademie leitet Untersuchung gegen Will Smith ein

Los Angeles – Die Oscar-Akademie hat den tätlichen Angriff von Hollywood-Star Will Smith gegen den Komiker Chris Rock bei der diesjährigen Oscar-Gala verurteilt und eine Untersuchung eingeleitet. „Die Akademie verurteilt die Handlungen von Herrn Smith bei der gestrigen Show“, erklärte die Academy of Motion Picture Art and Sciences am Montag. „Wir haben offiziell eine formale Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet und werden weitere Schritte und Konsequenzen (...) prüfen.“