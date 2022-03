Nächster Streit im Innsbrucker Stadtsenat ist vorprogrammiert

Wer in der Stadtsenatssitzung anwesend sein darf, wird wohl auch morgen im Rathaus wieder heftig diskutiert werden.

Innsbruck – Der Streit im Innsbrucker Stadtsenat vergangene Woche, inklusive Auszug von FI, ÖVP und FPÖ, hat Spuren hinterlassen. Und ein Ende der Debatte ist nicht in Sicht, auch wenn eine Aussendung der Grünen dies gestern vorerst vermuten ließ. So ist der nächste Zwist wohl in der morgigen Sitzung vorprogrammiert.