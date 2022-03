Symphonische Solidarität mit der Ukraine bei Kundgebung in Innsbruck

Das Programm der musikalisch-lyrischen Friedenskundgebung am Samstag wurde gestern vorgestellt.

Innsbruck – Anfang März fand in der Innsbrucker Altstadt eine erste – vom Friedensforum Innsbruck initiierte – Solidaritätsveranstaltung für die Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine statt. Für diesen Samstag, 2. April, ist eine zweite, ungleich größer angelegte Kundgebung für den Frieden angekündigt. Für das Programm zeichnet diesmal Treibhaus-Chef Norbert Pleifer verantwortlich. Im Innsbrucker Dom und auf einer großen Bühne vor dem Goldenen Dachl soll ein „etwas anderes Benefizkonzert, gewissermaßen die notwendige Antithese zu den wichtigen Friedens-Festivals, wie es sie zuletzt in Wien gab, stattfinden“, sagt er.