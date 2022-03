Krieg in Ukraine führt zu Umbruch am internationalen Agrarmarkt

Auch kommende Erntemengen seien belastet. © imago/Martin Wagner

München, Kiew, Moskau – Die Unsicherheiten am Agrarmarkt sind seit Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine groß. Das Land liefert, wie berichtet, gemeinsam mit Russland 34 Prozent des Weizens für den Weltmarkt. Angesichts des Krieges, erscheine der anstehende Export von fünf bis acht Mio. Tonnen Weizen aus der Ukraine innerhalb der nächsten Monate aber unrealistisch, schreibt die deutsche Vermögensverwaltung DJE nun in ihrer Markteinschätzung – und rechnet mit einem Rückgang des Erntevolumens von 30 bis 40 Prozent in der Vermarktungssaison 2022/23.

Auf den Endverbraucher wirke sich das differenziert aus. Denn während die – in Folge der Knappheit – gestiegenen Getreidepreise in entwickelten Ländern „nur“ zu einer leicht höheren Inflation führen dürften, befürchten Experten für ärmere Länder verheerende Folgen. Denn unter den größten Weizenimporteuren befinden sich Länder wie Algerien, Nigeria oder Bangladesch. Importeure, die zum Teil schon jetzt stark von Ernährungsunsicherheit betroffen sind. „Diese Staaten werden versuchen, ihren Bedarf nun in Australien, Indien oder Nordamerika zu decken“, erklärt die DJE-Gruppe. Fraglich sei jedoch, inwieweit sie preislich akzeptable Ware angeboten bekommen.

„Neben Russland haben bereits Ungarn, Bulgarien und die Türkei Exportbeschränkungen verkündet und dies teilweise entgegen den EU-Freihandelsvorschriften“, erklärt Jörg Dehning, Experte der DJE. Umso mehr werde davon abhängen, inwieweit sich die Erntemengen in Produktionsländern der EU, aber auch in Nordamerika, entwickeln. Steigende Energiepreise und Lieferkettenprobleme seien aber zusätzliche Risikofaktoren in Sachen Versorgungssicherheit. Noch größer als beim Weizen ist die Abhängigkeit aber im Bereich der Ölsaaten: Die Ukraine ist der weltweit größte Hersteller von Sonnenblumenöl und 80 Prozent der Bio-Sonnenblumenprodukte kommen aus dem Land.

An der Börse sorgt all das für Aufwind: „Agraraktien haben bei einem anhaltenden Krieg weiteres Potenzial“, so die DJE. So wird die Verschiebung der Handelsströme bei Agrargütern den international tätigen Agrarhändlern ein Zusatzgeschäft bescheren. (TT)