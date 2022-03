Nikolaus Schletterer in Galerie Widauer: Eine Frage der Wahrnehmung

Innsbruck – Dass Bilder so unterschiedlicher Künstler wie Max Beckmann, Marc Rothko, Alex Katz, Turner, Rousseau oder Velasquez unmittelbar mit den Arbeiten, die Nikolaus Schletterer in die Galerie Widauer gehängt hat, zu tun haben, würde man – keines Besseren belehrt – kaum glauben. Reduziert der Fotokünstler doch etwa Beckmanns 1933 in expressiver Drastik gemaltes Gemälde „Raub der Europa“ zu puren Farbquadraten, die er per Algorithmus aus aus dem Internet gefischten Bildern dieses Bilds generiert hat.