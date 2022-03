Zwei neue Touren für Mountainbiker in Fieberbrunn

Fieberbrunn – In Österreichs größter Bike-Region ist für jeden etwas dabei: In jedem der Orte vom weitläufigen Mountainbike-Gebiet Saalbach-Hinterglemm über den Epic Bike-Park Leogang bis zur 2021 entstandenen Bike Area Streuböden in Fieberbrunn gibt es Trails bzw. Übungsareale für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. In Fieberbrunn beginnt der Einstieg auf den drei leichten Lines im Easy Park Obingleitn. Bei zahlreichen Kurven, North Shores und Steinpassagen erlangt man Routine am Bike und fährt sich für den Flow-Trail warm.