In den Bergen sonnigster März der Messgeschichte

Am Mittwoch kommt dann der große Regen, am Donnerstag wird dieser laut ZAMG in ganz Österreich auch kräftig ausfallen. Außerdem wird es in den nächsten Tagen deutlich kälter und es schneit bis weit herunter. So sinkt die Schneefallgrenze am Donnerstag auf zwischen 800 Meter im Norden und 150 Meter im Süden. Erst am Sonntag werden die Schauer seltener, es ist aber noch etwas kälter und windig. Der letzte sonnige Tag in dieser Woche war erneut vom Saharastaub getrübt, der durch eine kräftige Südwestströmung nach Europa gebracht wurde. Auch noch Mittwoch kann dieser für einen diesigen Himmel sorgen. Das Ereignis ist aber deutlich schwächer als vor zwei Wochen. Zum Wochenende hin dreht die großräumige Strömung auf Nord und die Luftmassen mit Saharastaub ziehen ab.