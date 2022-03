Scheiben eingeschlagen: Vandalen beschädigten elf Busse im Oberland

Telfs, Obermieming, Nassereith – Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag im Oberland insgesamt elf Linienbusse beschädigt. Auf ihrem Streifzug schlugen die Täter Windschutz- und Seitenscheiben von acht Bussen in Telfs, einem Bus in Obermieming und zwei Bussen in Nassereith ein.