Selbstanzeige des Wirtschaftsbundes: Finanz prüft die ÖVP im Ländle

Bregenz – Der ÖVP-Wirtschaftsbund in Vorarlberg hat die Betriebsprüfer im Haus. Sie gehen dem Verdacht nach, dass der Wirtschaftsbund Geld an die Landespartei weitergeleitet hat, ohne es ordnungsgemäß zu versteuern. Im schlimmsten Fall droht der Wirtschaftsbund eine Steuernachzahlung in der Höhe von mehreren 100.000 Euro. Der Wirtschaftsbund hat Selbstanzeige erstattet.