28 Mio. Euro für Tiroler Spitäler, nur noch ein Test in Schulen

Änderungen wurden gestern bei Tests an Schulen bekannt. Es gibt nur noch einen PCR-Test pro Woche. Die Maskenpflicht außerhalb der Klassen bleibt. Bildungs-LR Beate Palfrader findet es „sinnvoll“, dass die Tests auch an den Schulen zurückgefahren werden. Derzeit befänden sich in Tirol nur noch 25 von 4800 Klassen im Distanzunterricht. „Nirgendwo sonst wird so viel getestet wie an Schulen. Das ist auf Dauer nicht nachvollziehbar.“ (pn, aheu)