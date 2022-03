Landecker Tunnel bekommt neue Videokameras

Landeck, Zams, Fließ – Auf den beiden Straßenverbindungen vom Talkessel Landeck-Zams ins Obergricht und umgekehrt müssen Autofahrer demnächst wieder Hürden in Kauf nehmen. Das gilt für den Landecker Tunnel ebenso wie für die Land-ecker Landesstraße L76, die wegen der Schlossgalerie- Baustelle ohnedies nur eingeschränkt benutzbar ist. Die Asfinag richtet im 6955 Meter langen Landecker Tunnel von Zams nach Fließ ein „Sicherheitsupdate“ ein – mit einer neuen Videoanlage. Die Anlage dient laut Asfinag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Die Arbeiten starten am 4. April und dauern bis Juni. Dazu sind nächtliche Sperren des Tunnels und Teilsperren der Fahrspuren nötig.

„Um die Sperren effizient zu nutzen, baut die Asfinag im Landecker Tunnel in dieser Zeit die neue Videoausstattung ein“, heißt es in der Mitteilung. Die Zahl der Kameras werde von 24 auf 90 Videosysteme erhöht – „zur umfassenden Verkehrsbeobachtung im Tunnel“. Die Bilder flimmern über die Monitore in der Verkehrsmanagementzentrale St. Jakob am Arlberg. „Die Mitarbeiter haben damit eine umfassende Übersicht und können im Falle von Unfällen oder Pannen sofort reagieren.“