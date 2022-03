30.000 Fotos für das Stadtarchiv Kitzbühel

Kitzbühel – Bereits vor vielen Jahren wurde der Nachlass der Kitzbüheler Fotografenfamilie Angerer-Korn zur fachgerechten Aufbewahrung an das Stadtarchiv übergeben, jetzt ist es sozusagen auch offiziell: In einem Schenkungsvertrag überträgt Markus Korn die Sammlung seiner Familie an das Archiv der Stadt Kitzbühel. Es umfasst ca. 11.000 Glasplatten, Negative und Fotografien, insgesamt rund 30.000 Bilder. „Diese Sammlung hat vor allem einen hohen ideellen Wert, und wo wäre sie besser aufgehoben als in Kitzbühels Stadtarchiv, um sie für spätere Generationen zu erhalten“, sagt Markus Korn.