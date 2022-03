Drogenersatztherapie: Tiroler Ärzte schlagen Alarm

Die Ärztekammer für Tirol schlägt nun allerdings Alarm und verweist auf aktuelle Daten aus dem Tiroler Substitutionsbericht 2021: Während es nämlich in den vergangenen Jahren eine Zunahme der Substitutionsbehandlungen in Tirol gibt, nimmt die Anzahl der behandelnden Ärztinnen und Ärzte ab. „Waren 2008 nur rund 30 Prozent der Opiatabhängigen in Tirol in einer Substitutionsbehandlung, so sind es derzeit ca. 56 Prozent“, rechnet die Ärztekammer in einer Aussendung vor. Die Zunahme der Patienten über 35 Jahre gebe außerdem einen deutlichen Hinweis darauf, dass die verbesserte ärztliche Versorgung auch mit einer Erhöhung der Überlebensrate einhergeht.