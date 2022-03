Bitpanda bietet Mitarbeitern so viel Urlaub, wie sie wollen

Am Kreuzfahrtschiff? Kein Problem. Bitpanda bietet seinen Mitarbeitern an, bis zu 60 Tage im Jahr von überall aus zu arbeiten.

Bitpanda wurde 2014 als Start-up in Wien gegründet, heute hat es Standorte in zehn verschiedenen europäischen Standorten und wird mit über einer Milliarde US-Dollar bewertet. Mit dem neuen Paket wolle man die „Felxibilität an die erste Stelle heben“, erklärt Eric Demuth, Mitgründer und CEO des Unternehmens.