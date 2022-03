Globaler Pakt zum Schutz der Artenvielfalt stockt, WWF betont Dringlichkeit

An vielen Riffen kommt es aufgrund der erhöhten Meerestemperaturen zu einem großflächigem Korallensterben, was wiederum zahlreichen Tierarten die Lebensgrundlage entzieht.

Genf – Die Verhandlungen über ein internationales Rahmenabkommen zum Schutz der Artenvielfalt sind in Genf ohne Einigung auf ein unterschriftsreifes Papier zu Ende gegangen. Um den Text für die geplante Abschlusskonferenz im Spätsommer in Kunming in China fertigzustellen, sollen Ende Juni in Nairobi weitere Gespräche stattfinden. Darauf einigten sich die rund 200 beteiligten Staaten am Dienstag.