Photovoltaikanlage für den Balkon: Freie Flächen werden elektrisiert

Am Balkon oder im Garten, kleine Photovoltaikanlagen sind gefragt.

Innsbruck – Die steigenden Energiepreise, der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen sowie die Angst vor einem Blackout haben für ein Umdenken gesorgt. Immer mehr Menschen sehen in Solaranlagen eine sichere und auch saubere Lösung. Neben den klassischen Photovoltaikanlagen am Dach von Häusern sind nun auch kleine Panels für den Balkon, die laut Hersteller offenbar ohne größere Schwierigkeiten auch von Laien angebracht werden können, gefragt.