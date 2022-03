Jenbacher Gasmotorenhersteller Innio soll Börsengang vorbereiten

Seit 2018 werden in Jenbach unter dem Namen Innio Gasmotoren hergestellt.

Jenbach – Der Jenbacher Gasmotorenhersteller Innio bereitet offenbar seinen Börsengang vor. Das berichtet das deutsche Handelsblatt in einem Online-Bericht mit Berufung auf Finanzkreise. Demnach soll der Finanzinvestor Advent, der das Tiroler Unternehmen erst 2018 vom Energie-Riesen GE übernommen hatte, aussteigen. Eine Investmentbank soll in Auftrag von Advent Banken auswählen, die den Weg an die Börse begleiten könnten.