Urlaub, ja bitte: Das sind die Reise-Trends 2022

Die Reisebudgets unterscheiden sich allerdings deutlich. Während mehr als die Hälfte höchstens 1000 Euro ausgeben will, kann sich ein gutes Viertel vorstellen 1500 bis 2000 Euro zu investieren. Je rund ein Zehntel will bis zu 3000 Euro oder noch mehr pro Person für Reisen ausgeben.

Worauf freuen sich die ÖsterreicherInnen im Urlaub heuer besonders? Nach der Durststrecke der letzten zwei Jahre ist die Sehnsucht nach Kulinarik und Genuss am größten. 70 Prozent der ÖsterreicherInnen wollen das gastronomische Angebot im Urlaub endlich wieder in vollen Zügen genießen können. Für 60 Prozent stehen Entspannung und Nichtstun auf der Tagesordnung.

Was sich definitiv zu den Vorjahren geändert hat, ist das genutzte Transportmittel zum Urlaubsort. Ganz hoch im Kurs steht die Eigenanreise im Auto. Dieses nutzen heuer 66 Prozent, um an ihren Urlaubsort zu gelangen. Vor der Krise waren es noch 49 Prozent. Ebenso zugelegt hat die Bahnanreise (Anstieg von 12 auf 19 Prozent). Als kleiner Gewinner entpuppt sich der Wohnwagen bzw. das Wohnmobil. Die Campingfans verzeichnen einen Zuwachs von 3 auf 5 Prozent.

Was Fernreisen angeht, sind die ÖsterreicherInnen heuer noch zögerlich. Jeder Fünfte plant für 2022 eine Fernreise. Vor der Krise waren es noch 28 Prozent. Am beliebtesten sind die USA, sie machen den größten Anteil an den Fernreisen aus (23 Prozent). Und dann folgen schon die Badedestinationen: Thailand, Malediven, Vereinigte Arabische Emirate und Dominikanische Republik. 15 Prozent derjenigen, die eine Fernreise in Erwägung ziehen, wissen noch nicht, wohin die Reise gehen soll.