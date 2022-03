FIFA verschärft Spieler-Leihregeln: Anzahl, Dauer beschränkt

Doha – Der Fußball-Weltverband (FIFA) hat zur kommenden Saison die internationalen Regelungen für die Ausleihe von Spielern verschärft. Vom 1. Juli an werden unter anderem die mögliche Dauer einer Leihe auf ein Jahr und die Anzahl an Spieler, die ein Club ausleihen darf, beschränkt. Das entschied das FIFA-Council am Mittwoch in Doha. Die neuen Regeln "sollen die Entwicklung junger Spieler sowie das sportliche Gleichgewicht fördern und das Horten von Spielern durch Clubs verhindern."