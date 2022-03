Quarantäne sorgt für viele Ersatzanträge: Walser will Maßnahme abschaffen

Innsbruck – Ab 1. April ändern sich wieder einmal die Corona-Regeln. Die Testmöglichkeiten werden zurückgefahren. Tests sind nicht mehr unbeschränkt, sondern nur noch fünf Antigen- und fünf PCR-Tests pro Person und Monat gratis erhältlich. Mensche­n mit Symptome­n können sich weiter gratis testen lassen. Abwickeln kann man die Tests in Tirol online oder über die Apotheken.

Bereits verkürzt wurde letzte Woche die Quarantäne unter Auflagen von zehn auf fünf Tage. Das geht dem Präsidenten der Tiroler Wirtschaftskammer Christoph Walser (ÖVP) zu wenig weit. Er fordert, die Quarantänebestimmungen ganz abzuschaffen. Auch für positiv Getestete. „Wenn jemand krank ist, soll er zu Hause bleiben, und wenn er gesund ist, arbeiten gehen.“ Das könne jeder selbst entscheiden, dazu brauche es keine Quarantäne­regeln. „Es kann nicht sein, dass ein Nasenstaberl sagt, ob ich krank bin oder nicht“, sagt Walser. Covi­d gehöre so wie die Gripp­e behandelt. „Wir müssen aufhören, gesunde Menschen wegzusperren.“ Die Massentestungen hat Walser schon vor Monaten kritisiert. Er würde sie auch nicht mehr einführen.

Walser steht mit seiner Forderung nicht alleine da. Spanien und Polen haben die Quarantäne-Regelungen bereits aufgehoben. Spanien behandelt Covid wie Grippe oder andere Krankheiten. In Italien und auch in der Schweiz wurden die Quarantäne-Vorschriften fast vollständig aufgehoben. In Bayern fallen ab 4. April sämtliche Corona-Regelungen. Das Tragen von Masken wird nur noch empfohlen.