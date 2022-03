Richtungsentscheidung in SVP: Südtiroler Politologe Pallaver bei „Tirol Live"

Bozen – Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher zeigte sich am Mittwoch mehr als überrascht, dass Landesrat Thomas Widmann nicht zurücktreten wolle. Der umstrittene SVP-Politiker fordert vielmehr Kompatscher auf, ihn abwählen zu lassen. Wissend, dass der Landeshauptmann dafür keine Mehrheit in seiner Fraktion hat. Vor dem von der Opposition einberufenen Sonderlandtag am Montag dürften heute die Würfel in der Südtiroler Volkspartei fallen, denn auch der Kompatscher-­loyale Klubchef Gert Lanz wurde u. a. von Parteiobmann Philipp Achammer aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen.