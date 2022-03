Mordversuch in Innsbruck: Mann nach Flucht nun vor Gericht

Innsbruck – Wegen Mordversuchs muss sich am Donnerstag ein 24-Jähriger vor einem Schwurgericht in Innsbruck verantworten. Der Mann soll vergangen September einen 34-jährigen Somalier mit einem Messer niedergestochen haben.

Das schwer verletzte Opfer war damals am Rande des Innsbrucker Schusterbergwegs von Passanten gefunden worden. Später sagte der damals 34-Jährige aus, von zwei Landsmännern auf einen Parkplatz gelockt und dort niedergestochen worden zu sein. Ein 35-jähriger Verdächtiger wurde wenige Tage nach der Tat von der Polizei in Innsbruck festgenommen. Auch er sagte aus, dass der damals 24-Jährige den Messerstich gesetzt habe.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck suchte per Europäischem Haftbefehl wegen Verdachts des Mordversuchs nach dem Somalier. Rund zwei Monate nach der Tat endete seine Flucht bei einer Polizeikontrolle in einem Zug nach München. Beamte waren auf den Mann gestoßen, der sich ohne Ausweis in der Zugtoilette verschanzt hatte. Seine Fingerabdrücke identifizierten ihn als den Gesuchten. Nach der Festnahme in Deutschland wurde der Mann dann ausgeliefert und nach Tirol zurückgebracht. Er saß seither in der Justizanstalt in Untersuchungshaft. (fell, TT.com)