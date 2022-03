Wörgler Vize-Chef Kaya bei Tirol Live: „Sind als Gesellschaft gefordert“

Wörgl – Integration ist für den neuen Wörgler Vizebürgermeister Kayahan Kaya eine Querschnittsmaterie. „In allen Lebensbereichen.“ Ihm geht es vor allem darum, Menschen mit Migrationshintergrund zu motivieren, sich aktiv am Geschehen im Dorf, in einer Gemeinde oder einer Stadt zu beteiligen und mitzugestalten. „Ich selbst war vor einigen Jahren mit einigen Entwicklungen in meiner Heimatstadt Wörgl unzufrieden. Deshalb habe ich 2016 beschlossen, mich kommunalpolitisch zu engagieren“, sagte er bei „Tirol Live“. Dazu sei er auch ermutigt worden.