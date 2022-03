Minus in Lienz ist nur halb so groß, Blanik nicht einstimmig entlastet

Lienz – Die Bezirksstadt kam finanziell deutlich besser durch das abgelaufene Krisenjahr, als im Voranschlag noch befürchtet worden war. Mehr als vier Millionen Euro an Verlusten hatte die Finanzverwaltung einkalkuliert. Der Rechnungsabschluss 2021, den Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) in der Gemeinderatssitzung am Dienstag ausführlich erläuterte, weist nun einen tatsächlichen Abgang von rund zwei Millionen Euro aus.