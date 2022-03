Blasmusik trifft auf Winterspaß: Winter-Woodstock der Blasmusik im Brixental

Die Gruppe „Viera Blech“ ist auch beim Winter-Woodstock am Wochenende im Brixental vertreten.

Brixen i. Th., Westendorf, Kirchberg i. T. – Endlich ist es so weit – nein, doch nicht. Dieses Schicksal war dem Winter-Woodstock der Blasmusik in den vergangenen beiden Wintern beschieden. Eigentlich hätte das Brixental bereits im März 2020 zum Epizentrum der Blasmusik werden sollen, doch dann kam Corona. Im Winter 20/21 erlebten die Veranstalter Anklang Event & Marketing GmbH ein Déjà-vu. Wieder war das Festival nicht möglich.

Bekanntlich sind aber aller guten Dinge drei, und somit ist es heuer wirklich so weit. Von Freitag bis Sonntag geht das Winter-Woodstock in Brixen, Kirchberg und Westendorf über die Bühne. „Es freut uns wirklich sehr, dass wir nach zwei Jahren nun endlich anpacken können. Für uns als Festivalveranstalter ist das Event selbst immer die Belohnung für die Planungen im Vorfeld. Das ist immer emotional und in diesem Fall natürlich etwas ganz Besonderes“, sagt Veranstalterin Kerstin Pröll von der Anklang Event & Marketing GmbH.