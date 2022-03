21-Jähriger stürzte bei Arbeiten in Nauders zehn Meter in einen Schacht

Nauders – Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 22.40 Uhr auf einer Baustelle in Nauders: Dort war ein 21-jähriger Österreicher mit Eisen- und Schalungsarbeiten beschäftigt, als er plötzlich aus unbekannter Ursache rund zehn Meter in einen Schacht stürzte. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.