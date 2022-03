Schnelle Hilfe in Krisensituation: Land Tirol finanziert Psychosoziale Zentren

Innsbruck – Vertraulich, kompetent, zeitnah und kostenlos. Wenn es um die psychische Gesundheit in Krisensituationen geht, muss das Angebot zur Ersten Hilfe genau diese Kriterien erfüllen und zudem niederschwellig sein, betonte gestern Tirols Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) bei der Präsentation einer neuen Anlaufstelle für Menschen, die psychosoziale Hilfestellungen benötigen. „Wenn man am Berg ist und in der Ferne ein Gewitter aufziehen sieht, ist das Erste, was man tut, Schutz zu suchen“, betont sie und zieht dabei Parallelen zur psychischen Gesundheit. „Je eher man handelt, desto besser lässt sich ein Sturm umgehen“, so Fischer.