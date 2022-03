Aus bloßem Dachbodenausbau in Imst wurde ein Elf-Millionen-Projekt

Nach langen Vorarbeiten um die Planungen fand in Imst der offizielle Spatenstich für die Sanierung des LLA-Schülerwohnheims statt.

Imst – Das denkmalgeschützte Gebäude ist bereits eingerüstet und der aufgerichtete Kran kündet weitum: Hier wird gebaut. Das „Bildungszentrum LLA Imst“ im Zentrum von Imst erhält ein neu gestaltetes Schülerheim. 32 Zweibettzimmer mit integrierten Nasszellen, neue Aufenthaltsräume und barrierefreie Zugänge werden im Zuge der Um- und Neubauten sowie Sanierungen geschaffen. Bis Sommer 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Nicht weniger als 10,8 Millionen Euro werden investiert. Am Mittwoch fand der Spatenstich mit LHStv. Josef Geisler und Entscheidungsträgern statt.

Gerhard Wastian, Abteilungsleiter des Hochbaus im Amt der Landesregierung, blickte ein wenig zurück: Denn was noch unter Alt-LLA-Direktor Pepi Gstrein als Dachbodenausbau für ein paar Internatzimmer begonnen hatte, entwickelte sich über die Jahre zu einem ambitionierten Projekt, das mittlerweile auf elf Millionen Euro anwuchs. „Die LLA Imst feierte vor Kurzem 100 Jahre“, erinnerte LHStv. Geisler. Für die „zeitgemäße Unterbringung der Schüler“ habe das Land „einiges in die Hand nehmen“ müssen. Allerdings „nicht nur für die Schüler, sondern auch für die heimische Wirtschaft“. Angesichts der Projektsumme musste EU-weit ausgeschrieben werden. Als durchaus erfreulich werteten die Verantwortlichen, dass 15 der 18 Projekte an heimische Firmen vergeben wurden.