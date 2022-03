Sicher im Sattel und auf der Straße: TT verlost Plätze für Rad-Camp zu Ostern

Radfahren bedeutet mehr als nur das Gleichgewicht halten. Was alles notwendig ist, um verkehrssicher unterwegs zu sein, lernen Kinder und Jugendliche bei der Urban Cycling Academy.

Innsbruck – Warme Temperaturen, die Sonne scheint und schon tummeln sich Kinder auf ihren Rädern im Hof, flitzen auf den Radwegen um die Wette und radeln in die Schule. Wenn das Kind das erste Mal das Gleichgewicht am Rad halten kann, ist der Jubel groß: „Das Kind kann Rad fahren", heißt es gleich. Dabei ist zu diesem Zeitpunkt gezieltes Bremsen, ein Schulterblick ohne aus der Spur zu kommen häufig noch nicht möglich und oder nicht erlernt. Ein gemeinsamer Ausflug auf dem Drahtesel kann so schnell zur Gefahrenquelle werden.