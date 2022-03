Schweinetransporter kippte in der Steiermark um: Tiere getötet

Kaibing – Bei einem Unfall eines Lebendtiertransporters in Kaibing (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) sind Donnerstagfrüh mehrere Schweine getötet oder so schwer verletzt worden, dass der Tierarzt sie notschlachten musste. Ein paar der insgesamt 109 Paarhufer waren auch entkommen, wurden aber eingefangen und dann zum Ziel, einen Schlachthof in Graz, weitertransportiert. Der 39-jährige Lenker aus Ungarn wurde verletzt. Er dürfte laut Polizei zu schnell unterwegs gewesen sein.