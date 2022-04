Dementis und Beteuerungen im parlamentarischen U-Ausschuss

Im Mittelpunkt des Interesses stand gestern freilich ein anderer Wolfgang: Brand- stetter, seines Zeichens Justizminister in der rot-schwarzen Regierung, bevor Sebastian Kurz die ÖVP übernahm, und damals Ministerkollege von diesem als auch von Sobotka. „Als älterer Mann neige ich zu Geschwätzigkeit“, warnte der ehemalige Verfassungsrichter gleich zu Beginn seiner Befragung. Und so sollten die kommenden vier Stunden tatsächlich von weit ausschweifenden Erklärungen Brandstetters geprägt sein – im Wechsel mit massiven Erinnerungslücken.

Er werde von seinem Entschlagungsrecht – gegen Brandstetter wird wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses ermittelt – keinen Gebrauch machen, kündigte er gleich an. Denn der Vorwurf, er habe dem Immobilieninvestor Michael Tojner eine Hausdurchsuchung verraten, sei falsch. „Ich bin sehr froh darüber, hier zur Aufklärung der Vorwürfe beitragen zu können“, meinte Brandstetter. „Da gibt es nichts, womit ich mich belasten könnte.“ Der Informationsfluss sei umgekehrt gewesen: Schon zwei Wochen zuvor sei die Hausdurchsuchung medial kolportiert worden, so Brandstetter. Er sei über diesen Leak empört gewesen und habe die Behörden informiert. So lasse sich auch seine Nachricht an Tojner kurz vor der Hausdurchsuchung verstehen: „Wenn die heute kommen, ganz ruhig bleiben“, hatte er diesem geschrieben, – „für mich war klar, entweder die kommen gleich oder gar nicht mehr“, erklärte der Strafrechtsexperte.