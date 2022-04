Kleine Helfer aus Nassereith mit großem Herz für Mitschüler

Nassereith – Für einen Erstklässler der Volksschule Nassereith waren die letzten Wochen eine emotionale Achterbahnfahrt. War im Februar die Freude riesengroß, ein Brüderchen namens Maximilian bekommen zu haben, kam nur wenige Tage nach dessen Geburt seine Mama in die Intensivstation der Klinik Innsbruck. Die 33-jährige Mutter erlitt in den frühen Morgenstunden zuhause ein Aneurysma. Mittels Notarzt- und Feuerwehreinsatz erfolgten die Bergung und eine zwölfstündige Operation. Während sich die Mutter im künstlichen Tiefschlaf befindet, tritt der Vater die Elternkarenz an und kümmert sich daheim um das Neugeborene.

Besonders stolz auf die Spendenfreudigkeit seiner Gemeinde und den raschen Schulterschluss in dieser Notlage zeigt sich BM Herbert Kröll: „Unabhängig von der Spendenaktion der Volksschule Nassereith hat die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Fasnachtskomitee, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Roten Kreuz Spenden zusammengelegt. Am Ende konnte auch hier eine stattliche Summe von 4500 Euro an die so plötzlich in Not geratene Familie übergeben werden.“ Der Ortschef lobt Bürger, Schüler und Eltern für ihr soziales Engagement: „Wer rasch hilft, hilft doppelt, heißt es – der Redensart sind die Nassereither treu geblieben.“