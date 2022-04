Lostag zwischen Schein und Sein: Alle wünschen sich Katar als Gruppengegner

34 ist eine Zahl, die erklärt, warum das ÖFB-Team seit 24 Jahren weiterhin auf eine WM-Endrunde warten muss. Denn auf genau jene Position fiel die rot-weiß-rote Auswahl in der aktuellen FIFA-Weltrangliste nach der Play-off-Niederlage in Wales (Platz 18) zurück. Fragen, die es auch abseits der laufenden Teamchef-Debatte rund um den Österreichischen Fußballbund zu klären gilt: Warum ist uns ein 3,3-Millionen-Einwohner-Land wie Wales einen Schritt voraus? Wo sind vergleichbare Nationen stärker? Zeit zum Kopfzerbrechen.

29 von 32 Nationen haben ihr Ticket bereits gelöst. Ein 2:0 gegen El Salvador sorgte für eine „Fiesta Mexicana“, denn Mexiko hat sich zum achten Mal in Serie für die Fußball-WM qualifiziert. Die USA fielen nach einer bedeutungslosen 0:2- Niederlage gegen Costa Rica in der Tabelle des Kontinentalverbands CONCACAF noch auf Rang drei zurück. Costa Rica muss aber ins Play-off gegen Ozeanien-Vertreter Neuseeland. In Europa muss sich Wales im Juni noch gegen den Sieger aus Schottland – Ukraine um ein Ticket matchen. Das dritte Play-off bestreiten die Vereinigten Arabischen Emirate gegen den Sieger aus Peru – Australien.

3 Ja, ich will. FIFA-Präsident Gianni Infantino gab gestern im Konferenzzentrum in Doha beim FIFA-Kongress bekannt, dass er für eine dritte Amtsperiode kandidieren will. Dabei wandelt der 52-jährige Schweizer, der im Februar 2016 zum Nachfolger von Joseph Blatter gewählt worden war, nicht zuletzt wegen der WM in Katar auf einem schmalen Grat. Viele, die die Hand sprichwörtlich für Katar aufgehalten haben, sind aufgeflogen.