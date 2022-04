Inflation auf Rekordhöhe, Debatte um Zinswende

Wien – Zwei Jahre Pandemie, Krieg in Europa und daraus resultierend explodierende Energiepreise: Die Unsicherheiten der Gegenwart treiben die Inflation auf Rekordhöhen. In Österreich lag sie im März laut Schnellschätzung der Statistik Austria bei 6,8 Prozent, das ist der höchste Wert seit 41 Jahren. In der Eurozone stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 7,5 Prozent, teilte das Statistikamt Eurostat gestern mit. So hoch war die Teuerung seit Einführung des Euros nicht. Und: Eine Decke gibt es nicht. Manche Ökonomen rechnen damit, dass die monatlichen Raten – getrieben durch die hohen Energiepreise – gar zweistellig werden könnten. AK-Chefökonom Markus Marterbauer etwa kündigte bereits Anfang März an, dass die Entwicklung der nächsten Monate „eher in Richtung zweistellig“ gehen könne.