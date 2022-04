Bio vom Berg, Gauder Fest und Felipe-Nachfolge: Das war „Tirol Live“

Den Auftakt bei „Tirol Live“ machte am Freitag Simon Wolf , der im Vorjahr Bio-Pionier Heinz Gstir als Bioalpin-Obmann nachfolgte. Mit der Marke „Bio vom Berg“ erwirtschaftet die Tiroler Genossenschaft derzeit mehr als 13 Mio. Euro pro Jahr.

📽️ Video | Simon Wolf in „Tirol Live”

Martin Lechner, der Chef der Zillertaler Bierbrauerei, ist auch Cheforganisator des Gaudesfests, das am ersten Mai-Wochenende wieder Zehntausende nach Zell am Ziller lockt. In „Tirol Live“ berichtete er über den Stand der Vorbereitungen.