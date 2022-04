Felssturz beschädigte Schutzwand und Holzbalken in Hopfgarten

Hopfgarten im Brixental – Auf der Kelchsauer Landesstraße (L 205) kam es am Donnerstag kurz vor Mitternacht zu einem Felssturz. Eine Felsplatte in der Größe von anderthalb Metern löste sich vom rund 15 Meter hohen Felsen und prallte gegen die Steinschlagschutzwand an der Landesstraße. Die Steinschlagschutzwand wurde dabei beschädigt und drei Holzbalken durchtrennt.