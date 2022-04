WSG Tirol muss im Abstiegskampf rund um Routinier Blume reifen

Am 6. März feierte die WSG Tirol um den Goldtorschützen Bror Blume (l.) einen 1:0-Sieg in Hartberg.

Wattens – Es wäre schön, wenn es die WSG Tirol wie beim 1:0-Auswärtssieg am 6. März in Hartberg morgen den Steirern erneut quasi durch die Blume sagt, denn beim bislang letzten Saisonsieg schoss eben der WSG-Däne das Goldtor. „Sie hatten die besseren Chancen, aber wir haben mit allem verteidigt und hatten an diesem Tag die richtige Mentalität. Die müssen wir wieder haben“, notierte der 30-jährige Routinier gestern im Gernot-Langes-Stadion.