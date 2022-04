Ladendieb sprang in Hopfgarten auf Flucht von Dach und durchquerte Ache

Hopfgarten – Szenen wie aus einem Actionfilm spielten sich am Freitag in Hopfgarten im Brixental ab. Ein 24-jähriger Tscheche war bereits ein paar Tage zuvor wegen Ladendiebstahls per Lichtbild gesucht worden. Der Mann hatte am 29. März Parfümerieartikel im unteren vierstelligen Eurobereich gestohlen. Schließlich konnte ein Lichtbild angefertigt werden und eine Fahndung wurde eingeleitet.