Influenza-Impfung wird ab 2023 neu aufgezogen

Das Treffen im Bregenzerwald - Vorarlberg hat aktuell die Vorsitzführung in der Landeshauptleutekonferenz inne - wurde aber nicht nur für inhaltliche Weichenstellungen genutzt, auch der persönliche Kontakt zwischen Rauch und den Gesundheitsreferenten stand im Vordergrund. Man habe am Donnerstagnachmittag lange Gespräche geführt, er habe gut zugehört, sagte Rauch. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sprach von einem "sehr intensiven Austausch, den wir uns lange gewünscht haben". Die Zusammenkunft in Vorarlberg sei eine neue, gute Basis für die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Bundesländern.

Zur Finanzierung des Gesundheitssystems sagte Hacker, dass man mehr Mittel benötige und bereits in Vorbereitungen für die Verhandlungen zum nächsten Finanzausgleich (der aktuelle gilt bis Ende 2023, Anm.) gehe. "Der Gesundheitsbereich wird eines der schwierigsten Kapitel sein", zeigte sich Hacker überzeugt. Zur getrennten Finanzierung des niedergelassenen und des Spitalsbereichs stellte er fest: Wenn 60 Prozent der Mittel in den niedergelassenen Bereich gingen, dann müssten dort auch 60 Prozent der Leistungen erbracht werden.

Sowohl Rauch als auch Hacker bekräftigten, dass es im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg eine nationale Stelle brauche, die die Koordination vornehme. Medizinische Erstversorgung oder auch die Behandlung Schwerkranker funktioniere aktuell "mehr auf Basis der Freiwilligkeit", so Hacker. Laut Rauch hat es in dieser Frage bereits eine Abstimmung zwischen dem Bundeskanzleramt, dem Innenministerium und dem Gesundheitsministerium gegeben. In Sachen Corona hielt Rauch fest, dass man sich gemeinsam auf den Herbst vorbereite, um nicht abermals überrascht zu werden. Für die Spitäler schaffe man ein eigenes Covid-19-Register, um eine bessere Datengrundlage - etwa auch in Sachen Long-Covid - zu bekommen.