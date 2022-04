Die Lust aufs Lesen wecken: LH Platter zu Besuch in Volksschule Zams

Zams – „Auch ich bin einmal in diese Schule gegangen“, verriet LH Günther Platter am Freitag den Kindern der Volksschule Zams. „Geht ihr gerne in die Schule?“, fragte er. Fast alle Hände waren oben. Die Direktorin Karin Prantauer fragte, wer den Landeshauptmann, den „Chef von Tirol“, kennt. Fast alle kannten ihn.