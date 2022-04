Standortagentur Tirol wirbt um bayrische Firmen

V. l.: Wirtschaftslandesrat Anton Mattle mit Cornelia Beier (CB One) und Andrea­s Haidenthaler (AußenwirtschaftsCenter München).

München – Vertreter von 87 bayerischen Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, e-health, Pharma-, Biotechnologie und Chemie folgten am Donnerstag einer Einladung der Standortagentur Tirol, um ihre Möglichkeiten am Wirtschaftsstandort Tirol auszuloten. „Neben den Services der Standortagentur sprechen für Tirol – so die Rückmeldungen aus den eingeladenen Unternehmen – attraktive Landesförderungen, Kapitalisierungsmöglichkeiten wie das Investorennetzwerk Tirol oder der kürzlich gegründete Risikokapitalfonds Onsight Ventures+ sowie Initiativen wie der Health Hub Tirol oder der Technology Campus Tirol“, meinte Wirtschaftslandesrat Anton Mattle (ÖVP), der die Unternehmen vor Ort begrüßte. Mit diesen Initiativen hebe sich Tirol im überregionalen Standortwettbewerb ab und schaffe für heimische ebenso wie für ansiedlungsinteressierte Unternehmen direkten Mehrwert.