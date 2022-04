Renault-Testzentrum: Leise sein will erlernt werden

In einem schalltoten Raum lassen sich Lärmquellen genauestens erforschen. © Renault

Von Franz Farkas

Aubevoye – In diesem Jahr feiert die Renault Group das 40-Jahr-Jubiläum der Eröffnung ihres Testzentrums in einer kleinen Stadt in der Nähe von Paris. Das streng geheime und nicht öffentlich zugängliche Zentrum erstreckt sich über 620 Hektar sowie zusätzlich 272 Hektar Wald und verfügt über 60 km Teststrecken. Nur ganz selten haben Journalisten die Möglichkeit, hier den Technikern über die Schulter zu schauen – vor allem bei der Arbeit zu einem ganz speziellen Thema: dem Lärm – oder genauer gesagt der Stille. Denn Autos werden immer leiser, und der Einfluss elektromagnetischer Strahlung auf die oft empfindlichen elektronischen Systeme nimmt zu. Renault forscht und entwickelt seit geraumer Zeit in diese Richtung. 120 Techniker arbeiten auf diesem Gebiet in Aubevoye.

Es hört sich geradezu gespenstisch an, vor allem das, was man nicht hört. Die Rede ist von einem schalltoten Raum, in dem es keinerlei Reflexionen gibt. In der Mitte steht ein brandneuer Renault Mégane E-Tech Electric. Mittels einer Unzahl von Mikrofonen wird hier der Einfluss etwa von Abrollgeräuschen der Reifen auf den Innenraum gemessen. Erreicht wird die Innenraumdämpfung etwa durch eine spezielle vibrationsabsorbierende Schicht zwischen Plattform und Akku, der zudem noch recht flach und damit flächengroß gehalten wird. Eine akustische Entkopplung der Achsen hilft, den Geräuschpegel zu senken.