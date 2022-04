Citroën C5 X: Mit neuen Konturen unterwegs

Barcelona – Große Citroëns waren auch auf unseren Straßen einmal recht präsent – wenn schon nicht in Stückzahlen, dann zumindest wegen ihrer Auffälligkeit: DS, SM, CX, XM, C6. Der C5 als zumindest nominell Letzter in dieser Ahnengalerie ist auch schon seit fünf Jahren Geschichte. Weil im Konzern von oben inzwischen der höchst elegante DS 9 nachgerückt ist, musste Citroën sich ein anderes Konzept für sein Topmodell suchen. Grundsätzlich streckt der C5 X das Design-Setup des kleineren C4 Richtung 5-Meter-Liga und krönt es mit einem Heckabgang à la Shooting Brake. Womit der Namenszusatz X begründet wird, bleibt unklar: Die kleineren Modelle tragen ihn nicht und der eventuelle 4WD-Hinweis trügt auch – Citroëns neues Flaggschiff ist ausschließlich mit Vorderradantrieb unterwegs.

Die SUV-Zitate drücken sich vor allem in Bodenfeiheit und Raddimensionen aus, am ehesten Pkw-ähnliche Züge trägt noch die Heckansicht. Vorne wurde das bullige Citroën-Familiengesicht samt einprägsamer Lichtsignatur maßstabsgerecht übertragen. An der recht flach stehenden Heckscheibe macht die wasserabweisende Aerodynamik einen Scheibenwischer angeblich unnötig – was sich allerdings schon beim ersten Regenguss als nicht ganz zutreffend erweist.