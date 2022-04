Marvel-Serie „Moon Knight“: Ich bin viele – und das ist erst der Anfang

Wie gesagt: Moon Knight ist kompliziert. Und die gleichnamige Serie, die diese Woche beim Streamingdienst Disney+ gestartet ist, ist es auch. Bis man mitkriegt, was da eigentlich Sache ist, ist die erste Folge beinahe vorbei. Das wäre ernüchternd, wenn der multiple Held nicht von Oscar Isaac gespielt würde. Auch für ihn sei „Moon Knight“ etwas ganz Neues gewesen, sagt der „Star-Wars“- und „Dune“-Star. Aber genau das habe ihn gereizt – ein Charakter zu werden, der ein, zwei, drei Charaktere sei. Die Einladung zum lustvollen In-die-Vollen-Gehen nimmt Isaac jedenfalls an. Ethan Hawke, der einen eigentümlichen Sektenführer und damit den großen Schurken spielt, hält sich hingegen ganz fein zurück: „Es gibt eine lange Tradition geistig abnormer Bösewichte. In Moon Knight ist der Held durchgeknallt. Das war die Herausforderung. Es dreht den Prozess um. Ich kann den Bösen nicht irre spielen, weil schon unser Held irre ist“, so Hawke.