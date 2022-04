Wichtige Punkte im Abstiegskampf: WSG Tirol gewinnt in Hartberg mit 1:0

Thomas Silberberger (WSG-Tirol-Trainer): "Es war ein verdienter Sieg von uns. Wir haben von dem frühen Führungstor profitiert, dann in der ersten Hälfte klar dominiert und einige Chancen liegengelassen. Wir sind nur in der Schlussphase unter Druck gekommen, haben das aber gut überstanden."

Klaus Schmidt (Hartberg-Trainer): "Man muss es leider sagen, dass wir verdient verloren haben. Das frühe Gegentor hat uns sehr wehgetan. Wir sind dann in der ersten Hälfte überhaupt nicht ins Spiel gekommen. In der zweiten Hälfte haben wir mit mehr Risiko gespielt, haben es mit langen Bällen versucht, aber die Tiroler Abwehr ist sehr gut gestanden. In der Offensive haben wir heute wenig ausrichten können. Wir müssen jetzt ganz genau analysieren, aber nicht zu lange hadern. Wir müssen uns auf die nächsten Spiele konzentrieren. Jeder muss sich steigern. Wir müssen in der Abwehr mehr Stabilität zeigen und im Angriff flexibler werden."