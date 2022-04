Auto überschlug sich in Scharnitz, Fahrer (32) erlitt schwere Verletzungen

Scharnitz – Schwere Verletzungen erlitt ein 32-jähriger Autofahrer am Samstag bei einem Unfall in Scharnitz. Laut Polizei war der Deutsche gegen 17.30 Uhr auf der Seefelder Bundesstraße (B 177) in Richtung Seefeld unterwegs. Unmittelbar nach dem Südportal des Porta Claudia Tunnels wollte er aufgrund der Schneefahrbahn abbremsen, dabei geriet er ins Schleudern.