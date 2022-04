ÖBB beginnt in Angath noch im April mit Stollenbau

Angath – Mit dem Weiterbau der neuen Bahntrasse durch das Unterland kommt auf die Bevölkerung einiges zu. Besonders in der Gemeinde Angath. Während das Projektteam der ÖBB intensiv an der Detailgenehmigung des Brennerzulaufs arbeitet, sind dort bereits erste Vorarbeiten für den Bau eines Rohbaustollens angelaufen. Noch im April starten die ÖBB mit den Arbeiten für die Vorbereitung der Baustelleninfrastruktur im Dorf. Über das Vorhaben informieren die ÖBB am Montag von 17 Uhr bis 20 Uhr im Gemeindesaal. Für Anliegen der Baustellenanrainer steht ab sofort auch Ombudsmann Michael Saischek unter 0664/9674900 oder per E-Mail unter ombud.brennernordzulauf@oebb.at zur Verfügung.