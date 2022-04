Alko-Lenker in Kirchberg und Matrei verunfallt: Fahrzeuge überschlugen sich

Kirchberg, Matrei i. O. – Stark alkoholisiert hat sich am Samstagnachmittag ein 44-Jähriger in Kirchberg hinters Steuer gesetzt. Die Folge: Fahrzeugabsturz samt Überschlag. Der Mann wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden.

Gegen 17.30 Uhr war der Einheimische vom Krinberg in Richtung Tal unterwegs gewesen – laut Polizei mit erhöhter Geschwindigkeit. Schließlich kam er von der schneebdeckten Straße ab, durchbrach eine Leitschiene und stürzte mit dem Wagen rund 40 Meter über eine steile Böschung. Der Pkw überschlug sich und blieb schließlich an einem Baum hängen.

Die Feuerwehr Kirchberg rückte mit 30 Mann an und sicherte das Fahrzeug, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Die Rettung brachte den 44-Jährige nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach St. Johann. Nach ca. zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Zu viel Alkohol im Blut und dazu derzeit keine gültige Lenkerberechtigung hatte zudem ein Unfalllenker in Matrei in Osttirol. Der 22-Jährige war in der Nacht auf Sonntag von der Felbertauernstraße abgekommen, hatte ein Weidegatter touchiert, worauf das Fahrzeug der Böschung entlang schlitterte, sich überschlug und in einem angrenzenden Feld auf der Fahrerseite zu liegen kam.