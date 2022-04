„Requiem“ bei Wiener Festwochen: Mozarts Todestanz zum Leben

Der Abend im Museumsquartier, in Koproduktion mit dem Festival von Aix-en-Provence, ergänzt das Requiem um passende Mozart-Gesänge. Nur am Beginn tönt leise ein gregorianischer Choral. Man sieht eine alte Frau, wie sie den Fernseher abschaltet, sich ins Bett legt, in diesem verschwindet. Dann Mozart. Nach „Requiem aeternam“ folgt das Kyrie, zu dem die Chor-Herren im rituellen Opfertanz eine Frau umkreisen. Dahinter wird ein „Atlas des Sterbens“ projiziert. Es erscheinen den Abend lang Namen ausgestorbener Tiere, Völker, untergegangener Reiche, verlorener Kunstwerke, verschwundener Bauten. Nichts ist für die Ewigkeit. Die junge Frau legt sich hin, und wird vom Basssolisten mit Kalk bestreut. Er singt aus „Thamos in Ägypten“: „Nicht Staub noch Asche sollen hochmütig über dich walten.“ Da tritt die Alte mit einem Mädchen auf. Sie nehmen, wie die drei Lebensalter, die Frau in ihre Mitte. „Gib Licht und Hilfe“, singt der Chor dazu, bis, zurück im Requiem, alle bei „Dies Irae“ den Tag der Verdammnis im Kreis wegtanzen.